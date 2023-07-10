開發金(2883)今年6月初以來，股價持續探低，上周五盤中觸及11.8元新低價，創去年10月以來新低，收盤價也是今年以來新低收盤價。而開發金最新公布的六月份自結稅後獲利為新台幣51.19億，今年上半年累計稅後獲利突破百億，達到101.01億，每股盈餘為0.6元。開發金不僅六月份單月旗下子公司全數獲利，開發金控第二季單季稅後獲利近66億元，相較今年第一季的35.02億元，成長188%。