對於該股東提出的調薪問題，開發金控總經理龐德明表示，去年台灣GDP和CPI的成長是3%，而凱基銀行去年的調薪幅度是2.86%，同時開發金也推出員工持股計畫，當員工表現有達到所設定門檻時，就可以領取5.1%的收益。對於過去公司整體薪資的成本上，也有根據個別表現進行調整。公司也做過員工滿意度調查，這幾年的分數從53分達到最新分數68分。

有關小股東提出孕婦員工制服的問題，龐德明表示，這件事我並不清楚，但我同意剛才小股東的意見，不讓孕婦員工訂做制服這是不合理的，但相信很快會解決的。

今天龐德明報告中也指出，今年將以「雙位數股東報酬率」為目標。2020年起，持續達成六成的「總股東回報率」，高於其他同業的四成。

開發金董事長黃思國在股東會致詞時則表示，去年是充滿挑戰的一年，面對俄烏戰爭、美國升息和通膨的衝擊，開發金控去年稅後純益163.9億元，每股盈餘0.98元，雖然有獲利，但受資本市場波動，帳上未實現損失讓獲利不如預期，因此特別向股東致上最大歉意，「讓大家失望了」。黃思國強調，今年將積極強化各子公司獲利動能以回報股東。