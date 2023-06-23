我國婦女年輕時勞參率較其他國家來的高，但隨著進入婚育常常因為家庭因素離職、不再就業，為鼓勵婦女參與勞動市場，勞動部擬祭出3年11億元的「婦女再就業計畫」，其中只要婦女因家庭因素離職180天，再就業後符合條件後就可以領3萬元的「再就業獎勵」，預估可望在7月上路。

據統計指出，2021年時我國婦女整體勞動力參與率僅51.5％，除了較主要國家來的低以外，相較於鄰近的日本、南韓53.5％及53.3％也低。

勞動部勞動力發展署身心障礙者及特定對象就業組副組長何維敦表示，我國婦女在25至29歲時的勞參率較其他國家來的高，但之後因為婚育、家庭等因素逐漸下降、且不再回到職場，其他國家的婦女雖然也會因婚育退出職場，但隨著孩子長大、家庭穩定後便會再回到職場，勞參率呈現M型化。

因此提出婦女再就業計畫，針對因家庭因素離開職場180天的婦女，婦女可以提出自主訓練計畫，申請最高3萬元補助協助訓練；如果選擇再就業，穩定就業3個月後可以領取最高3萬元就業獎勵；也鼓勵雇主提供彈性工時或部分工時職缺，每一職缺每月可享有3000元獎勵。

何維敦說，此計畫3年共編列11億元預算、盼協助7萬名婦女就業，並在3年內可以把婦女勞參率提高至53％。

何維敦提及，近日也與各部會研商相關配套措施，如婦女可能仍有育兒、長照等需求，要重返職場時需要資源協助，其他勞動部單位也會給予如工時、措施等協助。