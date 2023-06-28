該Wedbush Securities常務董事兼資深股票研究分析師周三接受CNBC訪問時表示，我稱之為「1995年時刻」，可比網路大爆發，我不認為這是一個炒作周期（hype cycle）。

第四次工業革命指的是AI、自動駕駛車和物聯網等科技進步如何改變人類的生活、工作與相互聯繫的方式。

Ives表示：「我認為這確實是科技革命性的變革，將改變未來20至30年的科技領域。我認為科技股的新牛市才剛開始，儘管許多空頭仍然抱持懷疑態度」。

OpenAI的生成式AI聊天機器人ChatGPT瞬間爆紅，使AI技術的採用開始遍地開花。

輝達在5月底公布財報時預估第二財季（5～7月）營收為110億美元加減2%，較華爾街預估的71.5億美元高出逾50%，當時Ives在給客戶的報告中形容輝達給出的財測「讓人驚訝到下巴都掉下來」（jaw-dropping）。

除此之外，輝達第一財季（截至4月30日）營收雖年減13%，為71.9億美元，但遠優於市場預估的65.2億美元。其經調整後每股盈餘年減20%，為1.09美元，亦優於市場預估的0.92美元。

Ives表示，未來10年AI相關支出可能增加1兆美元，而這可能還只是保守的估計。投資人意識到這並不是一場AI淘金熱，就我入行以來所見，唯一可與之比擬的是1995年的網路大爆發和2007年的蘋果iPhone時刻。