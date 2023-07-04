歐洲央行接近升息尾聲，預計歐元兌美元未來3個月可能小幅攀升至1.10-1.12。英國經濟面臨的下行風險，尤其是房地產市場疲弱，可能使得英國央行的升息幅度小於預期，預估未來3個月和12 個月英鎊的下行風險上升，英鎊兌美元可能回落至1.24-1.26區間。日本央行不急於推動貨幣政策正常化，可能使美元兌日圓維持在139-140左右；不過，由於日本通膨走高和近期工資上漲意味著日本央行調整殖利率曲線控制政策的壓力始終存在，預估美元兌日圓未來12 個月回落到125-130區間。預期商品貨幣（澳幣、加幣和紐幣）在未來幾個月將進入橫盤整理。中長期而言，商品貨幣兌美元將小幅攀升。

中國央行近期的寬鬆政策導致美中利差擴大，預計美元兌離岸人民幣短期內將升至7.20，不排除向上測試7.30關卡。不過預期離岸人民幣可能受惠於下半年中國大陸成長回溫和潛在的資金回流，未來12個月，美元兌離岸人民幣可能回跌至7.00-7.08。

隨著美國聯準會升息接近尾聲，渣打銀行財富管理團隊預期焦點轉向經濟衰退風險，金價在上半年一波上漲後走勢趨緩，預估未來12個月黃金目標價可能落在每盎司2050美元。

成熟國家央行維持貨幣緊縮政策，同時中國疫後復甦力道不如預期，全球經濟放緩可能造成原油需求疲弱，預估未來3個月西德州原油均價可能落在每桶71美元左右。倘若地緣政治導致國際原油供需緊張，或者中國大陸經濟回穩，可能帶動油價短暫反彈。