熟知內情的消息人士說，由於對於美國對手掌握到人工智慧（AI）技術的擔憂加劇，拜登政府正在考慮對中國出口AI晶片實施新限制。

「華爾街日報」報導，知情人士說，美國商務部最早將在下月初採取行動，在未事先取得許可的情況下，停止向中國與其他國家的客戶輸出輝達（NVIDIA）等晶片製造商生產的晶片。

部分消息人士說，美國政府去年10月已宣布出口管制措施，此舉會是編纂與擴大這些措施最後規定的一部分。

美國商務部未立即回應置評要求。

美國政府去年實施的限制措施，已切斷向中國輸出輝達與超微公司（Advanced Micro Devices）最先進AI晶片的來源，此舉可能將進一步限制中國打造AI的能力。

為了因應美國政府實施的限制，輝達為中國市場製造了一款AI晶片，稱為A800，性能低於美國商務部規定的門檻。那款晶片取代了廣泛用於數據中心進行AI運算的A100晶片。

熟知內情的消息人士說，美國商務部研擬實施的新限制，甚至禁止在未獲許可的情況下銷售A800晶片。

輝達拒絕置評，超微也沒有立即回覆置評要求。

部分熟悉相關討論的消息人士說，拜登政府也考慮限制向中國AI公司出租雲端服務，中國的AI企業曾使用這類安排，規避先進晶片的出口禁令。

目前仍不清楚限制措施發布的時間點，晶片製造商持續敦促拜登政府放棄或放寬新限制。拜登政府可能會等到財政部長葉倫（Janet Yellen）7月初訪問中國後再說，以免激怒北京當局。

美國官員與政策制定者愈來愈常以國安角度剖析AI議題。使用AI的武器可讓美國對手取得戰場優勢，AI工具也可被用來製造化學武器或編寫惡意電腦程式。

美國商務部去年10月針對先進半導體與晶片製造設備實施一系列嚴格的出口管制措施，但尚未發布正式規定編纂成法條。自去年秋季以來，拜登政府就在蒐集受影響企業的意見，並與盟國政府協商，以制定最終規定。

美國已說服擁有全球最高端晶片製造設備生產商的荷蘭與日本配合美國政策，正在與他們合作整合受限物品清單。

美國預計也將允許韓國與台灣的晶片製造商，持續在中國經營及擴大現有工廠生產較不先進或傳統晶片。

拜登政府也考慮發布行政命令，限制美國投資中國和其他地緣政治對手。