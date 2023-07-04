國發會主委龔明鑫4日出席工商時報主辦的台灣服務業大評鑑頒獎典禮致詞表示，疫後消費爆發性成長，服務業面臨缺工如何讓顧客滿意面臨挑戰，同時更長期還有淨零及數位轉型的挑戰，未來政府會對台灣服務業注入更大的心血。

他說，自2016年擔任國發會副主委時就來出席台灣服務業大評鑑的頒獎，次數不亞於副總統賴清德，此一活動動員專業人力及祕密客龐大，非常有意義，獲獎人實至名歸，沒有僥倖。獲獎者有的連12屆獲獎，特別厲害。

服務業的變化本來就是動態，龔明鑫指出，服務業在疫後重新reset（重新開始），大型的爆發性成長，這麼多的顧客需求，如何以客為尊，讓大家服務滿意，挑戰性很高。目前面臨缺工，像餐廳外面大排長龍，如何消化客群讓客戶滿意，就有很大挑戰。

另外更長期的挑戰，誠如副總統賴清德所言，台灣服務業面臨淨零及數位轉型的挑戰。龔明鑫說，如不面對挑戰，別說無法得獎，這行業可能會消失，像電動機車gogoro的代表也提到，傳統油車的部分可能要面對轉型，這是很大的挑戰。

在轉型過程中，工商時報社長陳國瑋也提醒，政府要對台灣服務業注入更大心血，龔明鑫感謝此一提醒。他說，台灣服務業大多是中小企業，更需要政府協助及幫助，在疫後特別預算，有請經濟部在商業司的數位轉型項目，針對數位化或智慧化服務給予更多經費的支持，但這遠遠還不足，必須面對更多的挑戰。

至於服務業低薪問題，製造業在國際供應鏈已扮演非常關鍵角色，很有國際競爭力，但服務業下一步除在淨零及數位轉型外，如何提升國際競爭能力非常重要，有了國際競爭力才有國際的薪水，這部分共同來努力，等到那時候就可向全世界上說，在服務業上台灣也是「Taiwan can help。」