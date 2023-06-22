邁入第3屆的台東樂賞大武港活動今天在大武漁港登場，活動由鄉長黃建賓與縣議員陳政宗領軍的「公所聯隊」，對上包含3歲隊員的「老虎隊」SUP龍舟賽揭幕，令人跌破眼鏡的是，雖然老虎隊平均年齡15歲，地主公所聯隊依然因航線錯誤而慘敗，惹得全場哈哈大笑。

台東樂賞大武港活動今天在大武漁港登場。（台東縣體育會衝浪運動委員會提供／蔡旻妤台東傳真）

大武漁港淤積嚴重，大武鄉公所在港口淤積後反向操作，如今成了「內海」的港口因無風浪，成為最適合水上遊憩的場所。

台東樂賞大武港活動今天展開，公所聯隊登場，地主大武鄉長黃建賓（左前）及縣議員陳政宗（右前）划得相當賣力。（台東縣體育會衝浪運動委員會提供／蔡旻妤台東傳真）

「公所聯隊」由地主黃建賓與縣議員、台東縣體育會衝浪運動委員會主委陳政宗帶領，而對手「老虎隊」坐在板上一划出場就引起哄堂大笑，原來老虎隊由2名大人帶著4名兒童，全員平均年紀才15歲，最小的隊員才3歲；觀眾笑著說，太誇張了！是在欺負小孩嗎？

未料孩子們竟自信地表示「我有參加三鐵！平時有在訓練」，由於這些孩子都是「活水湖的小孩」不僅不怕水，還十分熟悉水上活動，而平時忙於公務的鄉長、議員卻是在港內呈現「不規則航行」，最後以1個船身差距敗北。

台東樂賞大武港活動今天在大武漁港登場。（台東縣體育會衝浪運動委員會提供／蔡旻妤台東傳真）

黃建賓表示，過去3年利用疫情期間思考如何活化周邊景區，如今疫情解封， 旅遊復甦，期望藉由水上活動更多人注意到大武。大武漁港淤積嚴重，台東縣府也努力清淤、為漁民謀生路，但在淤塞期則可以成為觀光客與在地居民親水的好去處，善用海洋資源，讓身處海邊的民眾更愛親海、更熟悉家鄉的這片海。

台東樂賞大武港活動今天在大武漁港登場。（台東縣體育會衝浪運動委員會提供／蔡旻妤台東傳真）

樂賞大武港吸引300多人參加，賽事分為龍舟板趣味繞標、海上拔河、凌波微步，採單淘汰制，活動全數在SUP板上舉行，如可乘6人的大型SUP進行龍舟賽，在排成一直線的SUP板上競速奔跑「凌波微步」，或是二隊各趴1板，並以繩繫綁，雙方划水進行的拔河賽。