娜路彎大酒店目前已培訓4名合格游泳教練，希望推廣游泳運動，讓台東的孩子能學會水上自救。（娜路彎大酒店提供／蕭嘉蕙台東傳真）

「澳洲小學生要學會游泳才能畢業！」，台東五星飯店適逢22周年慶，特別規畫水上安全教育活動，暑假期間每周三開放泳池，供學童免費學游泳，目前已培訓4名合格游泳教練，希望讓台東的孩子能學會水上自救。

「每周三開放泳池，提供免費游泳教學」，娜路彎大酒店副董林峰銘說，孩子成長的過程中，學會游泳是一項重要的技能，甚至國外許多國小的畢業門檻就是游泳，所以也希望在台東推廣游泳運動教育。

台東五星級飯店慶祝22歲生日，推出一系列活動，針對教育部分，規畫水上安全教育活動，除了每日房客免費參加外，每周三下午則開放台東小朋友免費參加，讓台東孩子學會一技之長。

林峰銘表示，台東是鐵人之鄉，不少員工也熱愛運動，像是游泳、騎單車、鐵人三項都有，也鼓勵員工自我成長，目前已經有4名員工取得游泳教練資格，可以投入暑假游泳班師資行列。

林峰銘說，即日起至8月31日，每周三安排4梯次免費游泳班，每梯次人數上限為30人，歡迎小朋友盡情玩水，清涼一夏。