桃園市就服處除以劇團巡演方式進入校園宣導，今年也編制求職防騙手冊，求職、面試技巧一把抓。(就服處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市就服處除以劇團巡演方式進入校園宣導，今年也編制求職防騙手冊，求職、面試技巧一把抓。(就服處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市就服處除以劇團巡演方式進入校園宣導，今年也編制求職防騙手冊，求職、面試技巧一把抓。(就服處提供／蔡依珍桃園傳真)

畢業季及暑期打工旺季來臨，但不少新鮮人或學生涉世未深遭騙，桃園市統計，去年共受理59件職場申訴檢舉案，分別因未揭示薪資不足4萬、收取保證金等，3業者共開罰42萬，就服處說，今年特別編製「求職防騙手冊」並有電子檔，提醒慎防求職詐騙手法。

桃園市就業職訓服務處指出，無良雇主或詐騙集團常利用青年學子急切謀職與社會歷練不足等弱點，設計新型求職詐騙手法，讓新鮮人和打工族一時疏忽落入陷阱。

洪姓女子近期在臉書社團看到招募素人模特兒的廣告，主動聯繫，對方通知錄取並要求加入官方LineID，提供服飾商城的購買網址，要求她添購衣服擔任模特兒拍攝，洪女陸續匯款5筆共7萬元，直到對方失聯才驚覺遭詐騙。

就服處指出，隨著就業市場更趨多元，各式詐騙手法也推陳出新，大部分共通點為誤信社群網站的徵才訊息，建議求職者可透過「各公立就業服務站」尋找職缺，較有保障。

就服處除以劇團巡演方式進入校園宣導，今年也編制求職防騙手冊，求職、面試技巧一把抓，提醒找工作前應做好4大準備：蒐集應徵公司資料、檢視應徵資訊真偽、留意面試時間地點、注意法律保障，強調打工族與一般勞動者享有相同的勞動權益，若有不法可向勞動局檢舉，去年共接獲28件不實徵才、15件就業隱私案、2件扣留保證金、14件薪資未達4萬揭示等檢舉，其中3業者開罰42萬。

就服處也呼籲謹記面試7原則，工作內容要與徵才廣告相符，未詢問專長或只要填資料就錄取要提高警覺，不預付任何費用、不購買產品、不隨意簽約、證件不離身、不非法工作。