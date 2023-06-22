黃舒湄曾以《天橋上的魔術師》入圍金鐘女配角獎。（摘自臉書）

現任台北電影節主席、導演易智言，被曾以《天橋上的魔術師》入圍金鐘女配角獎的黃舒湄爆料，她在臉書寫下長文，說易智言在擔任「台北電影節2022演員工作坊-進階」課程導師時，對身為學生的自己進行霸凌，讓她身心受創，建請台北電影節公開錄影檔並對外說明，若無說明，因受害者眾多，她不排除循司法途徑，提出「聯合訴訟」。

對此指控，易智言受訪時表示：「我沒有仔細看，我的臉書關了3年，我想簡單說，如果我現在整理，有兩個重點，1是她的表演讓我想吐、噁心，我不覺得是針對她的人，是那一次的演出練習表現，為何覺得噁心想吐。」易智言解釋，那次的練習黃舒湄的角色是熟女，她卻詮釋成天真浪漫的少女，「針對她對劇本的判斷，是沒做呢、還是做錯了方向？是完全文不對題，我是針對表演不是對人。」

第二重點，是易智言在電影業界2、30年，「大家聽說我很兇、我會罵人，完全沒問題，但是我的觀念裡面，導演絕對可以兇可以罵人，但是導演不能欺負人，兇、罵人、直球對決的表達，是一個理性的表達方式，但欺負人是沒有道理的，我不覺得我在欺負她。」

另對於黃舒湄提到「問背景」，易智言說：「我問她是什麼背景，就像醫生問你之前掛過什麼科、開過什麼刀，知道脈絡才能知道問題，律師也會問。」而對於教育強硬程度，易智言沒否認自己教學風格強硬，「但我沒有人身攻擊、沒有髒字，我不是國罵型導演。」

最後易智言說：「如果要控告，可能就針對我，上課的時候我是作為導演跟老師，就是我個人，跟台北電影節沒有關係，我不知道她要聯合誰、告什麼，如果她要提起就告我吧，跟台北電影節跟李亞梅（台北電影節總監）都沒有關係，針對上課狀況，那時候我不是主席，是導演和老師。」但他也提到，被黃舒湄指控同時，課堂上有20位學生，其中不乏也有同學傳感謝的簡訊給自己。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-33931885、教育部反霸凌投訴專線: 1953。