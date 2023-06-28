總統府發言人Kolas Yotoka遭爆涉戀上已婚人夫，對象是去年競選花蓮縣長期間，負責貼身保護的李姓隨扈；李姓隨扈元配李妻發現後，求償百萬；Kolas稍早已請辭獲准。媒體人黃揚明預言表示，Kolas「政治生命先告終」，能不能再起，就要看之後怎麼做。

黃揚明今(28日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，這件事發生，Kolas的政治生命到這邊先告終，確定會中斷。至於能不能再起，這要看之後怎麼樣。也許這次Kolas本來要選平地原住民、山地原住民立委，恐怕沒有機會；Kolas曾經擔任一任不分區立委，也許她原本可用原住民身分排在不分區，看起來也沒有了。至少2024年，Kolas的舞台消失了。

黃揚明接著指出，後續就看官司怎麼打，大老婆發聲明要總統、副總統幫她主持公道。Kolas是賴清德的人，Kolas原本是鄭文燦把她拉進政壇，到桃園當原民局長。可是2016年，她去當了不分區立委。

黃揚明點出，2017年，賴清德擔任行政院長時，Kolas被拉進行政院擔任發言人，那時她就變得比較親賴系。賴清德擔任副總統之後，她也跟著賴，跑去當總統府發言人。很明顯的是，Kolas這一路從2017年擔任行政院發言人之後，是跟著賴走，兩人互動蠻好。Kolas去年出書《愛是一條線》，賴清德也去幫她加油捧場。