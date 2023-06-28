根據《鏡週刊》報導，總統府發言人Kolas Yotaka遭爆涉戀已婚人夫，Kolas否認，並請辭發言人職務獲准。媒體人張禹宣認為，這件案情攻擊傷害的是總統大選參選人、副總統賴清德的選情，並且拉下來的是賴清德的人；還特別選在NCC要通過鏡電視上架案的節骨眼，因此他質疑，這件事是圍魏救趙，甚至是一箭三鵰。

針對Kolas被爆不倫戀，張禹宣今(28日)在政論節目《新聞大白話》中表示，這件案子的背後動機是什麼？今天爆料Kolas案子的是《鏡週刊》，而今天是NCC要審鏡電視，因此他質疑，這件事只是圍魏救趙，甚至是一箭三鵰。

張禹宣接著指出，Kolas一開始跟總統蔡英文跟副總統賴清德的關係很好，但是她做錯一件事情，現在是倒向賴清德這邊。Kolas選花蓮縣長時，蔡英文去了一次，賴清德去3次，甚至可能是賴清德副手的蕭美琴，當初還親筆寫信，幫Kolas推薦給花蓮的鄉親；同時賴清德的「信賴之友會」花蓮總部也是由Kolas擔任，Kolas去花蓮就是為了練兵，也就是為賴清德2024年總統大選做準備。

張禹宣點出，Kolas被從總統府發言人，節奏明快地撤換下來。Kolas過去擔任行政院長賴清德的發言人，而爆料的相關影音，她都是跟賴清德同台，因此這件案情攻擊傷害的是賴清德的選情，並且拉下來的是賴清德的人。還特別選在今天的節骨眼，剛好NCC要通過鏡電視上架案時，把Kolas這件事丟出來，可說是一箭三鵰。