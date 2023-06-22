寧夏銀川市一家燒烤店21日晚間8時40分發生瓦斯罐洩漏引發爆炸，造成38人傷亡，其中31人經搶救無效死亡。7人正在全力救治中。透過現場民眾介紹，燒烤店一樓的煤氣罐先發生爆炸，又把二樓的天然氣管道引爆。具體原因正在調查。

根據極目新聞報導，現場附近另外一家火鍋店店員則介紹，該店離事發燒烤店有百餘公尺距離。當晚8時30分左右突然聽到「咚」的一聲，聲音非常大，整個店面都被震動了，事後才知道有燒烤店發生了爆炸事故。

另一位現場目擊者陳女士表示，晚上8時36分和母親正在距離事發的燒烤店大概50公尺遠的地方，突然聽到一聲巨大的爆炸聲。爆炸發生後，她們靠近燒烤店看到，兩名服務員從店裡出來，其中一名服務員嚇得摔倒在地，店裡冒出濃煙。

當時陳女士在現場聞到空氣中全是煤氣的味道，味道特別大。她們在現場待了大約半個小時才離開，離開時燒烤店二樓還有火沒有滅。陳女士介紹，爆炸後大約5分鐘，消防與救護車都趕到了現場。