台商鄭文逸與鄒興華、林振興等人，利用其等所掌控的證券帳戶，在2016年間炒作大同公司股票，台灣高等法院維持一審刑度，依高買低賣證券罪審將鄭文逸判刑13年6月，張湘羚判刑3年8月，鄒興華判刑4年6月，林振興判刑9年10月。可上訴。

台商鄭文逸在2016年到2017年間，因觀察股票上市的大同公司股價長期低靡不振，受到市場嚴重低估，而認為該公司股票是值得投資的標的，且其有意於該公司2017年董事會改選時，爭取董監事席位，以監督、介入該公司經營。

鄭男為了炒作大同公司股價以牟利，與秘書張湘羚、友人鄒興華與股市投資人林振興，在2016至2017年間由鄭文逸利用其本身、親友與張湘羚之證券帳戶，鄒興華、林振興等人利用其等所掌控的證券帳戶，用境外證券帳戶共同下單買賣大同公司股票。

鄭文逸為再增加爭取大同公司董、監事席次之機會，又在2016年及2017年間，投資設立欣同投資顧問公司、新大同公司，並以該等公司所有之證券帳戶，委由張湘羚下單買進大同公司股票。

鄭文逸等人鎖定在公開市場上流通買賣之大同公司股票，使得該檔股票於市場上流通量減少，以利炒作，再利用各自掌控之證券帳戶，以連續相對成交之方式，以及在盤中密接時間內，連續以高於或等於當時揭示委賣價之高價委託買進，違法炒作大同公司股票。