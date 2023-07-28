警方查察當舖業，除了發掘可能犯罪徵兆外，亦可兼顧輔導合法業者健全發展。（永和警分局提供）

40歲王姓男子昨（27）日上午，至新北板橋重慶路上銀行欲匯款60萬元，行員發現匯款金額與對象有異，疑似遭詐騙，通報板橋警分局警員到場了解，警員苦口婆心勸說下，王男終於打消匯款念頭，保住存款。

據了解，王男自稱結識1位男性網友，平時2人互動熱絡，近日因對方生意需要資金周轉，向王開口借款60萬元。行員查證王男欲匯款的帳戶，資金流動異常，有疑似遭詐騙徵兆，所以通報警方。

警方獲報趕抵，知道又是詐騙伎倆，苦口婆心規勸王男，他打消匯款念頭，保住辛苦存下的存款，警方也將追查匯款對象，溯源清查詐騙源頭。

另外，永和警分局昨動員40多名警力，針對轄區內當鋪業者執行擴大臨檢，查訪經營人員、店內聚集人員、員工素行、門口停放車輛、有無非法放貸或幫派堂口介入經營，有無作為詐欺水房處所，或淪為招待所從事犯罪，逐一檢視過濾，清查是否從事違法借貸、銷贓、暴力討債，甚至成為幫派據點。

永和警方共查獲通緝犯2件2人、竊盜罪罪1件1人、詐欺罪3件4人、妨害自由罪2件2人、毀損罪1件1人。

警方呼籲，查察當舖業，除了發掘可能犯罪徵兆外，亦可兼顧輔導合法業者健全發展，如發現不法，除依相關法令查處，並配合第三方警政相關行政作為剷除治安汙染源。