民眾黨主席柯文哲今天下午到彰化走透透，分別前往北斗壽安宮、奠安宮參拜，途中遇大城鄉潭墘國小反廢校聯盟陳情，「拜託幫忙救救潭墘國小」，柯文哲雖收下陳情書，但未對該議題表示意見，並在結束北斗的廟宇參拜行程後，即將轉往彰化市參觀國際金獎畫家陳炳臣的創作展。

柯文哲昨下午首站到北斗鎮壽安宮，他人還沒到，已有支持者在現場等候，一到場下車後，即受到支持者熱烈歡迎，他入廟參拜及與廟方人員簡單談話後，即在廟前廣場與支持者合照，還有粉絲要求簽書，現場氣氛熱烈。

柯文哲在轉往北斗奠安宮參拜前，還拜訪地方人士尋求支持，而他抵達奠安宮後，奠安宮董事會董事長陳在及董事會理監事都在現場等候，反大城鄉潭墘國小廢校聯盟也到場遞交陳情書，請求柯文哲伸出正義之手救救潭墘國小，偏鄉學童的受教權發聲。

潭墘村長柯志憲指出，他對藍綠都很失望，求助無門，小學生很可憐，希望柯文哲能幫忙想想辦法，伸出正義之手幫幫潭墘國小的小朋友，為偏鄉學童的受教權發聲。潭墘國小的家長說，廢校等於滅村，一定要把學校留下來，就算是分校也可以，希望柯文哲能幫助他們把潭墘國小留下來。