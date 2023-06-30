前立委蔡正元今（30）日披露《美麗島電子報》2024總統大選最新民調，民進黨參選人賴清德以35.9％的支持度領先，民眾黨參選人柯文哲28.6％居次，國民黨參選人侯友宜仍以17.1％排名第三。除此之外，該民調還顯示，柯文哲和侯友宜聯手的情況下，會以44.4%的支持度贏過賴清德和駐美代表蕭美琴搭配的38.3%。

美麗島6月民調曝光。（圖取自蔡正元臉書）

美麗調6月民調顯示，柯侯配數據大於賴蕭配。（圖取自蔡正元臉書）

依蔡正元引述美麗島電子報的最新民調，另針對2024總統大選4腳督情況進行調查，依然由賴清德33.3%拿下第一，其後由高到低分別是柯文哲的20.9%、侯友宜15.6%、鴻海創辦人郭台銘以15.4%支持度墊底。

另在「如果在野黨共推候選人，誰當選總統機會大」的題目，柯文哲得到32.6％的支持度、侯友宜為21.0%、郭台銘則為20.0%；至於「哪黨當選總統，會比其他2黨執政更霸道或專制」，民進黨以38.1%居首、國民黨21.9%居次，民眾黨11.2%排第三。

蔡正元指出，這是剛出爐的最新民調，由戴立安設計，美麗島電子報委託。再度證實侯友宜是第三名，在野聯軍才能打敗賴清德；若民調數據是這樣，他直言柯侯配是唯一的勝選方案。