國民黨2024總統參選人侯友宜6月多份民調落後，讓藍營支持者信心不足，甚至傳出換侯聲浪，不過侯率先找來國安會前秘書長金溥聰擔任競選辦公室執行長，引起各界討論，被視為國民黨主席朱立倫嫡系的桃園市議員凌濤也在（6）今日掛出與侯合體的看板，表態全力支持。

凌濤自掏腰包在桃園最大的傳統市場掛出超大看板，他直言過去自己在桃園也是打逆風戰，而該市場有許多中間選民，如果能拿出穩健的政策、誠懇的態度、直白的語言及最溫暖的雙手讓民眾看到，絕對有機會打贏選戰。

凌濤提到，他與新北市議員蔡淑君討論後，決定分別在北桃園、南新北用行動全力支持侯友宜，蔡如今也已在林口掛出與侯合體的看板。

「之後大家看板應該都會陸續上架！」凌濤透露，正式提名侯友宜後，選戰的熱度會被拉起來，除了侯已拍攝全新形象照，更爆料目前有很多選將已在製作與侯合體的看板，接下來應該就會陸續掛出來了。