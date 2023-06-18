黃埔軍校18日舉行「黃埔建軍／建校迎百年」系列慶祝活動啟幕式，新北市長侯友宜出席痛批，這幾年民進黨認為軍公教都是米蟲，又怪退撫基金不夠，但中央必須好好檢討，8400億元前瞻預算、250億元新南向政策，錢都用到哪裡？只要他當選，對退休的軍公教受到的不公不義，一定撥亂反正。

黃埔軍校以「親愛精誠」作為校訓，侯友宜大酸，民進黨執政最缺乏愛國情操和親愛精誠，他已經在公職服務43年，深知國家基石奠定在軍公教警消等，軍公教警消等讓國家得以對內、對外安定，願意站出來為國犧牲奉獻，是因為國家給予他們尊嚴，國家作為後盾讓他們毫無懼怕、毫無後顧之憂。

他大酸，這幾年民進黨執政卻都認為軍公教是米蟲，製造階級對立和衝突，撕裂族群仇恨。知道這幾年軍公教很辛苦，通膨物價上漲，生活條件不易，很多一生為國家奉獻犧牲，退休卻無法受到完好的照顧，無法在人生晚年安心過日子。

侯友宜大批，政府怪退撫基金不夠，但中央必須好好檢討，8400億元前瞻預算、250億元新南向政策，錢都用到哪裡？錢用對，就可以好好照顧退休的軍公教，讓大家過一個有尊嚴的晚年，得到一生犧牲奉獻所應該要有的尊嚴。

他承諾，只要當選總統，對退休的軍公教受到的不公不義，一定站出來力挺並撥亂反正。也一定會帶大家一起拚經濟，在國家安全下，讓經濟蓬勃發展，兩岸穩定下恢復對話和交流，讓社會更溫馨、人民更團結，帶著國家希望、人民的期待，發揚黃埔子弟愛國愛民、不怕死不怕難的精神，繼續往前走。