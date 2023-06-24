民眾黨總統參選人柯文哲和國民黨總統參選人侯友宜，皆批評民進黨總統參選人賴清德拋出的「私校大專學費補助」是「政策買票」，藍綠白展開攻防戰，民進黨立委吳思瑤指出，看柯、侯氣急敗壞，就知道賴清德的政策正確，正中要害。她批評，柯文哲長期存有「弱者就該被淘汰」「沒有用的學系根本沒價值、要縮編」，這種菁英思維，柯文哲毫不避諱高談闊論。

吳思瑤表示，賴清德端出「政府補助私校大學生學費政策」後，社會高度支持，年輕世代叫好，只有柯侯連番批評，見不得青年好，政策理念都是從政者價值信仰的反映，我們可以由柯侯兩位過去的言行來檢視，他們對於「教育」究竟抱持怎樣的核心價值？

她批評，柯文哲歧視弱者，對私校生欠缺同理，毫不意外。柯長期存有「弱者就該被淘汰」「沒有用的學系根本沒價值、要縮編」，這種菁英思維，柯文哲毫不避諱高談闊論；家庭社經地位高度削弱學習競爭力，造成強者更強、弱者更弱的社會真實，強者柯文哲顯然是「無感」，也完全欠缺「同理」的。

「教育」對柯文哲來說，只是強者淘汰弱者的機制，吳思瑤表示，柯文哲不願意理解，更不可能認同教育是能夠帶給弱勢孩子翻轉階級差異的重要機會，所以，柯文哲的價值，才是真的沒價值，更不是台灣需要的價值。

吳思瑤說，所以，賴清德端出擴大支持私校學費的政策，柯文哲的反射動作就只能是嗤之以鼻。大家見怪不怪，也不需要跟他認真。

吳思瑤強調，民進黨政府擴大照顧青年學子，已經做了8年，不是選舉才端牛肉，苦青年所苦，補助私校生學費政策是賴清德的承諾，我們一定兌現，促進社會公平與正義，柯、侯做不到、不想做的，就讓賴清德來做。