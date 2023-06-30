行政院會昨通過教育部「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，卻未排富，遭在野黨批評「過去7年都不做，選前才補助」，根本是選前大撒幣；對此，民進黨立院黨團表示，為什麼要對私校學生這麼苛刻？民進黨立院黨團幹事長劉世芳也喊話，直轄市長看法是什麼？也認為是大撒幣嗎？她也說，在野黨用大撒幣質疑政策，那奉勸在野黨，如果要朝這個方向，屆時行政院送預算到立法院的時候，希望在野黨全部杯葛、退回去。

民進黨立委洪申翰指出，國民黨團提出很多質疑，立委林為洲說是撒幣，怎麼可以不排富？好像我們是在圖利有錢人，但行政院通過方案，已經做到了更周全，大家都知道，接下來每年3.5萬固定補助，如果是經濟弱勢學生，還會加碼減免1.5至2萬元，家庭年所得在70萬以下，最高可以減免2萬，民進黨的方案已經是更周全，把經濟條件差距考慮進去。

洪申翰表示，難道只有比誰補助的少，才是排富的方案嗎？到底為什麼要對私校學生這麼苛刻？過去這些學生必須靠求學一面讀書、一面打工，甚至不只打一份工，這個辛苦都看在眼裡，希望在野黨可以誠心一起支持通過預算，消彌過去教育上權力不平等的問題，不分朝野做該做的事情。

劉世芳也指出，昨天下午台中市長盧秀燕表達支持，要反問一下其他直轄市長的看法是什麼？認為是大撒幣嗎？同時剛剛也提到，排富部分已經做到了，也說到這次行政院通過，下個會期送到立法院的預算，不會排擠現有高教資源的預算，在野黨不要看不起這些學生，如何把教育支援拉齊，才是對於國家教育支援比較好的方向。

劉世芳也表示，在野黨用大撒幣質疑政策，那奉勸在野黨，如果要朝這個方向，屆時行政院送預算到立法院的時候，希望在野黨全部杯葛、退回去，她強調，因為教育平權不在於補助，而是讓經濟弱勢出身的孩子，如何從國家資源得到最好的補助和方式，為國家教育政策走出平權道路。

民進黨立委莊瑞雄也說，國民黨認為要排富，但民進黨必須再次表達，拉近就學負擔沒必要排富，政府對公立大學的補助也沒有排富，公私立大學資源分配差距太大，要把教育負擔拉近，國民黨在地方政府有這麼多執政區，民進黨在地方政府只有5個縣市執政，這個政策下去不分黨派，對於資源欠缺的平權拉近，縮短對教育資源負擔，是受到各黨派受惠家庭的歡迎。