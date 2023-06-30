國民黨主席朱立倫今日上午出席國民黨高雄市黨部活動，向南台灣、台東、澎湖眾多黨務同仁勉勵並感謝一路以來支持，對於民進黨端出學費等牛肉政策、2025非核家園導致缺電等議題提出意見，也針對民進黨近期頻頻造謠攻擊，呼籲黨部同仁「團結，才能夠勝利」。

國民黨主席朱立倫針對民進黨政策提出意見，並對於民進黨頻繁造謠，朱立倫呼籲黨團要團結，才能夠勝利。（崔正綱攝）

朱立倫今日上午前往國民黨高雄市黨部，出席專職幹部共識營活動，向嘉義、台南、高雄、屏東、台東、澎湖國民黨務幹部、同仁勉勵，並表示國民黨即便最困難、辛苦時，大家還是勇於打拚，「2024年國民黨一定要重返執政、立法院過半，中華民國重新站起來，讓兩岸和平，讓民眾、人民過好日子！」，令在場人員拍手叫好。

朱立倫說，民進黨造成兩岸對立，讓台灣戰爭風險這麼高，「支持國民黨，就是要為了和平」，這是大家共同精神。

另外，民進黨宣布明年2月高中生學費減免、大學生學費補助3.5萬政策，朱立倫表示，當蔡英文總統選舉時就提出此政見，已經做了7年半，在學校念書的高中、大學生心中有很大疑問，為什麼7年半都不做，剩下最後半年才做，只有一個目的就是「騙選票」。

國民黨主席朱立倫熱情向黨員握手致意。（崔正綱攝）

朱立倫表示，大學不是義務教育，國民黨堅持一定要排富，國民黨支持台灣教育，目標公立大學學費補助一半，未來全額免費，私立則從3.5萬將來再增加補助，這才是真正的政見。

此外，針對台灣缺電問題，朱立倫表示，國民黨政策很簡單，先給民眾、產業有足夠電力最重要，而非民進黨開2025非核家園空頭支票，將核1、2、3關了以後，下一任總統通通缺電，該怎麼辦？在沒有足夠電以前，繼續用核電，這就是國民黨政策。

朱立倫說，侯友宜實實在在、年年拿五星級市長，近期餵藥案風波，被判定是造謠、烏龍案。造謠造成家長恐慌、老師傷害，以後老師都不敢餵藥，孩子感冒怎麼辦，以後是否要請家長到場來看著老師餵藥？並在稍早呼籲民進黨拿出良心來，不要因政治問題，傷害家長、孩子、老師。

國民黨主席朱立倫今日南下至國民黨高雄市黨部，呼籲南台灣以及台東、澎湖黨員要團結取勝。（崔正綱攝）

最後朱立倫說，國民黨要一步一腳印，不但要團結一起，政策說明白，還要把民進黨製造謠言的惡質作法讓基層、大家知道；民進黨每天造謠生事，國民黨找很多人才進來，被民進黨說是搞內鬥、分化，完全是在造謠生事，呼籲黨部同仁「團結，才能夠勝利」。