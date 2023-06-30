新北板橋、汐止某幼兒園近期遭綠營指控餵藥，後續士林、新北地檢署陸續公布檢驗結果，幼童毛髮未檢出「巴比妥類」及「苯二氮平類」等47種藥物，打臉綠營莫須有指控。今日國民黨朱立倫出席活動時，怒轟民進黨「拿出良心來」，並告訴民眾，這烏龍案是他們造謠的，他們願意收回、反省、檢討，並從今以後再也不要因為政治問題，傷害家長、孩子、老師。

近期新北板橋、汐止爆出幼兒餵藥案，綠營矛頭指向國民黨總統參選人侯友宜頻繁砲轟，但28日、29日士林、新北地檢署陸續公布檢驗報告，表示所檢驗兒童並未檢出「巴比妥類」及「苯二氮平類」等47種藥物，讓民進黨團指控全部翻車。

對此，朱立倫表示，希望民進黨朋友「拿出良心來」，能夠將心比心，用政治操作造成家長恐慌、幼兒園老師巨大傷害，造成全台灣老師家長之間嚴重問題，不是只有一家幼兒園，現在有非常多幼兒園都有這樣恐慌、壓力。

朱立倫說，散布謠言、製造謠言、製造恐慌是民進黨，可不可以把政治放一邊，好好出來承認錯誤，告訴民眾，這個烏龍案是他們製造謠言的，他們願意收回、反省、檢討，這是個基本道德、良心。從今以後再也不要因為政治問題，傷害家長、孩子、老師。