盛夏持續高溫，不只民眾瘋戲水消暑，鳥兒也樂洗露天澡，台東鳥友近日在1處水塘喜見花嘴鴨「洗澎澎」，甚至陶醉到華麗翻身，濺起壯觀的水花，躲在一旁偷拍的鳥友見到此景，即使全身汗流浹背也覺得「透心涼」。

入夏以來高溫連連，海邊、溪谷和泳池滿是戲水人潮，鳥類的消暑祕方則是洗個暢快的澡。台東鳥友最近在1處溼地的池塘記錄到1群花嘴鴨快樂洗澎澎，模樣陶醉。據鳥友觀察，花嘴鴨洗澡也講究儀式感，首先要理羽，用鴨嘴抓咬全身裡外上下的羽毛。

鳥友說，花嘴鴨經過10幾分鐘的理羽後，隨即以迅雷不及掩耳之勢，將頭鑽進水裡，隨後發了瘋似的在水中來個鴨子大翻身，雙腳朝天蹬了幾下，約莫2、3秒後才冒出水面，「簡直是爽到整隻翻車」。

此時，守在車裡偷拍花嘴鴨入浴的鳥友已經大汗淋漓，只見花嘴鴨快意地抖動身子，讓全身羽毛浸溼，一時水花四濺，畫面非常壯觀，最後則是挺起身子來回揮動翅膀，才心滿意足地完成整套洗澡儀式，鳥友說，拍攝過程中雖然汗如雨下，但看到此情此景，心中一抹清涼意油然而生。

鳥友指出，鳥類為了清除泥垢及寄生蟲，除了沙浴、日光浴以外，又以水浴最常見，所以在野外只要有1灘積水，就可能成為野鳥的露天浴池。