在南京鬧市區的一角，有一個名為「喜憨憨烘焙咖啡公益空間」。不僅提供美味的糕點和咖啡，更讓一群特別的孩子們，在這裡找到成長的樂趣和自信的來源。創辦人劉傑，是一位來自臺灣的「烘焙媽媽」，她將自己的愛心和熱情注入其中，為「喜憨兒」們點亮了一盞希望之燈。

劉傑的經歷多姿多彩，曾涉足舞蹈經紀、咖啡店老闆等不同領域。第一次到訪南京是因2008年受邀帶領臺灣的舞蹈團隊參與表演。接下來她從初來乍到，到日久生情，經一番深思熟慮後，決定在南京展開新的生活，於是投身手沖咖啡和糕點烘焙事業。

「喜憨憨烘焙咖啡公益空間」的故事源於劉傑對特殊孩子的關懷。在店裡，她遇見了許多帶著唐氏症孩子的母親，透過交流，她回想起臺灣的特殊教育理念和公益活動，決定打造專為特殊孩子們設計的公益空間。定期的舉辦交流活動，安排手做甜點和手工藝課程，提供了一個充滿愛和溫暖的學習環境，讓這些孩子們能夠自信地表達自己，共同成長。

這個空間也見證了孩子們的成長與進步。劉傑驚訝地發現，一些孩子在音樂方面展現了非凡的天賦。為了讓這些孩子們有展現才華的舞台，她在2014年便邀請臺灣音樂人蕭寬志共同舉辦「兩岸同心關愛喜憨兒暨蕭寬志母親節慈善音樂會」，凝聚多方的愛心人士，將愛與關懷傳遞給喜憨兒們。

公益空間的創建是通過社會各界的捐贈，逐漸完善了設施和環境，讓孩子們能夠在這個安全、溫馨的場所中成長和學習。孩子們在這裡逐漸展現自信和獨立，有的改掉了不良的習慣，有的學會了自己照顧自己，從以前不敢與人對視到現在願意主動與人交流分享、更成為一個能自力更生的服務者。

劉傑希望能夠與更多愛心人士攜手，為喜憨兒們提供終身教育和照顧，為他們的晚年營造一個溫馨的家。她強調：「庇護憨兒，疼惜憨兒，照顧憨老家庭。就算親人都離開身邊，他們也能相互陪伴，我們會持續努力。」