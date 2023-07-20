台灣「羽球一姐」戴資穎今在韓國公開賽女單16強，首次對陣馬來西亞女將勒莎娜（KARUPATHEVAN LETSHANAA），首局憑藉一波10比1強攻奠定勝局，次局更是摧枯拉朽，只花29分鐘就以21比15、21比5勝出，明於8強對決世界排名20的大陸女將張藝曼。

面對世界排名74的勒莎娜，小戴首局在5平後連得5分，讓對手拿到1分後又催出一波5比0強攻，毫無懸念拿下首局。次局小戴則在先丟1分後連得5分，打得勒莎娜疲於奔命，在生涯首次對戰就給這位未滿20歲的小將來了場震撼教育。