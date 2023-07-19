外資圈先前已經陸續下修台積電第三季營運展望，為季增5％～10％，連帶地，台積電全年營收展望也略現雜音，部分研究機構估計台積電2023年營收財測可能下修為年減中至高個位數百分點。

野村證券半導體產業分析師鄭明宗認為，進入第三季後，因多數終端應用（AI與車用除外）需求不振，且供應鏈能見度偏低、全球無晶圓廠庫存去化延長到下半年，根據野村的預測，台積電有可能調降全年收預期為衰退8％～10％，此為目前市場上較保守的觀點。

外資圈人士指出，隨外資在台積電法說前接連大打預防針，台積電就算真的下修財測，影響程度也會減輕，現在法人最關注的，反而是台積電將在法說會上如何評論AI商機，這才真正牽動台股大行情。

以第三季營運狀況來說，外資估算，台積電第三季營收為5,289.09億元，較第二季的4,808億元約成長近1成，好消息是，隨主力客戶歸隊、產能利用率緩步升溫、營收規模放大，台積電本季的毛利率、營業利益率將為53.8％與41.1％，雙雙優於第二季的53.2％與40.6％。

值得一提的是，德意志證券對台積電第三季營運倒是相當有信心，不僅看好除輝達、博通帶起AI事業營收，強調蘋果的3奈米製程訂單放量也會刺激營收，整體產能利用率有望反彈到75％，給出的營收季增率高達16％，為外資最樂觀代表。