陳冠叡（左圖）現身支持JAY。（讀者提供、ON INN ASIA提供）

尹鐘佑（右）擔任嘉賓，與JAY一同唱跳EXO的〈Love Me Right〉。（讀者提供、ON INN ASIA提供）

在韓國選秀節目《BOYS PLANET》表現亮眼的JAY，最終獲得第10名，可惜無緣進入出道組「ZEROBASEONE」，被視為大遺珠，今（12日）首度來台，在台北三創生活園區5樓CLAPPER STUDIO舉辦粉絲見面會，曾一起參與節目的台灣參賽者陳冠叡也驚喜現身，默默在台下支持昔日戰友。

JAY不只帶來〈RUSH HOUR〉、〈JELLYPOP〉、〈OVERME〉等在節目中的表演曲目外，也獻唱韋禮安的〈如果可以〉，「中文歌詞還是自己上網查發音」，好歌喉讓台下聽得如癡如醉。與他一同來台舉辦巡演的尹鐘佑擔任嘉賓，一見面2人互相用中文告白「我愛你」，笑翻台下粉絲，接著他們也合唱了前輩EXO的夯曲〈Love Me Right〉外。

活動尾聲，JAY也主動在台上提起陳冠叡，表示「謝謝冠叡哥來到現場」，坐在最後方的陳冠叡也害羞起身，對著台上比愛心回應對方，立刻吸引粉絲搶拍，讓主持人程浩忍不住笑虧現場的歌迷說：「你們不是說最愛的是JAY嗎？」

昨天下午受訪時，JAY表示自己相當期待吃到雞排，昨晚實際吃到後，「真的好好吃，小時候在紐約吃過類似的，這裡的真的不是蓋的」，最後他開心感謝今天到場支持自己的粉絲，並用中文承諾「我會再來台北」。