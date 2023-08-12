台日韓3國都有許多寺廟，一名網友好奇詢問，為什麼台灣的寺廟比日韓的醜？台灣的寺廟似乎很喜歡搭配LED看板和一堆裝飾，讓整體空間看起來非常凌亂，引起網友討論，不少人認同說，日韓的寺廟很美；但也有網友說，台灣的寺廟深受外國人喜愛，鮮豔的配色，搭配上精細的雕刻工藝，其實很美。

一名網友近日在PTT上分享多張照片詢問說，台日韓3國有不少寺廟，日韓的寺廟莊嚴肅穆，少有雜七雜八的裝飾，整體看起來清幽平靜，反觀台灣的寺廟美學就有些令人不忍直視，很多廟門口會搭配斗大的LED看板和一堆裝飾，看起來亂七八糟，一點美感都沒有，難道美學真的跟人種有關係？

貼文引起網友討論，不少人點頭直呼，台灣的寺廟好像就是這樣。「台灣宮廟就是這樣，還有很多人亂丟垃圾」、「台灣的廟真的超醜，難看的裝飾太多，配色也很糟糕」、「不只輸日韓，也被清真寺和教堂屌打」、「台灣廟宇元兇就是那堆醜死人LED拿掉好好保存原本的剪黏、交趾陶和彩繪就會很美」。

不過也有網友回文說，各國寺廟都很有特色，台灣的也不例外，有些人覺得很亂不好看，但也有很多外國人很愛，以前曾遇過一個日本女生，對方就很喜歡台灣這種色彩鮮豔的寺廟，覺得日本寺廟神社都是單一色調很無聊。