在曖昧階段，若想得知對方是否有好感，可透過一些小細節來觀察對方的心思，再做出相對應的行動，對此，《星座好朋友》運勢專欄分享12星座男當故意問起以下這3類問題，其實就是在試探和了解對方，也代表他們想和對方在一起。

1、問對方是否有男朋友

●代表星座：牡羊男、巨蟹男、天秤男、摩羯男

這些星座想和對方在一起，才會故意問是否有男友，來確定對方是否為單身，若對方已經有男友，他們只能藏好愛意，以朋友的身分陪伴在身邊，要是對方還沒有男朋友，那麼他們就會開始追求，想要和對方從朋友變成情侶。

2、問對方是否有空

●代表星座：雙子男、處女男、射手男、雙魚男

這些星座男想和對方在一起，才會故意問是否有空，他們或許在別人眼中看似忙碌，想約都約不出去，但是在對方看來，他們明明很閒，三不五時就問有沒有空，即使對方拒絕了一次，認為之後還有千千萬萬次，其實他們一點都不閒，只是把所有空閒的時間，都花在對方身上。

3、問對方的感情經歷

●代表星座：金牛男、獅子男、天蠍男、水瓶男

這些星座男想和對方在一起，才會故意問感情經歷，雖然對方的過去，他們已經來不及參與，但依舊想知道關於對方的一切，尤其是感情方面問題，他們會時常提起並和對方聊，就意味著想成為下一個戀愛對象，要是他們沒興趣，才不會浪費唇舌問這麼多。