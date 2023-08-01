在忙碌的生活中，許多人早已忘記如何善待自己，來讓自己過得開心滿足，《摘星工廠》運勢專欄指出，金牛座、雙魚座、天秤座很懂得享受生活，他們會做喜歡的事情來寵愛自己，甚至不惜花錢在自己的興趣愛好上。

▍金牛座

金牛座對於如何善待自己，很有心得。就算不花錢，只是隨心所欲做自己喜歡的事情，也是一種享受。金牛座的興趣愛好，在旁人看來都很有品質的，而且是會花不少錢的，不過他們不在乎為那些嗜好花錢，因為開心滿足最重要。

▍雙魚座

雙魚座容易知足、看得開，對於享受生活，他們很有發言權。他們如何在生活中，找到值得發掘、擁有的小確幸，一向都很有心得。不管是否需要花到錢才能享受到，都會盡量讓自己過得開心，而這些一枚枚的金錢也構成他們幸福感的來源。

▍天秤座

天秤座追求美好、崇尚優雅的生活。為了更好享受生活，他們會花錢去裝扮自己以及內在。那些小精緻、小美好堆疊起來的感覺，讓天秤座享受其中。錢對他們來說是花了再賺就好，他們更看重的是，如何盡最大可能的對自己好。