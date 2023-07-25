在面臨選擇時，有些人總是猶豫不決深怕做出錯誤的決策，但有些人則是能果斷做出決定，絕不拖泥帶水，《小鐵星座》運勢專欄分享擅於做決定的前3名星座男，依序是獅子男、天蠍男、處女男，其中第1名的獅子男意志堅定，一旦做出抉擇，無論是否正確也絕不會後悔或放棄。
▍第3名：處女男
處女男做事情講究速度和效率，從不會在選擇上浪費過多時間，當別人還在迷惑時，處女座早已做出決定並付出行動。他們看重的不是選擇，而是自己的努力和付出，所以在生活中處女座特別容易取得成功。
▍第2名：天蠍男
天蠍男天生具有領導才能，這跟他們擅於做決定是密不可分的，而在面臨選擇時，他們可以很果斷的選擇出良好的辦法，也不會被外界的聲音或誘惑，擾亂內心的想法，讓人感覺非常可靠。
▍第1名：獅子男
獅子男總是充滿自信，且意志非常堅定，他們在面臨選擇時能快速做出決定，即使這決定不知道是否正確，也絕不會中途放棄或後悔。獅子座頭腦清晰，能清楚知道安排事情的優先順序。
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