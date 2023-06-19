美國海軍海狼級核動力攻擊潛艦「康乃狄克」號（USS Connecticut，SSN 22）是最強大的潛艦之一，2021年它在南海下潛時撞及海山，艦艏和下方向舵受重傷，估計要花約8000萬美元（約24億台幣）才能修復。
不過，綜合外電報導，隨著中方艦隊不斷壯大，愈來愈多美方軍艦進廠大修，據美國海軍說，由於船廠需要維修的軍艦很多，造成大塞車，49艘攻擊潛艦中，有18艘目前都沒辦法使用。美聯邦參院軍委會成員韋克爾（Roger Wicker）推文說，「康乃狄克」號起碼要花5 年維修，最快要等到2026年才能歸隊服役。
這凸顯了美國海軍正面臨的軍艦維修長期積壓，還有船廠容納量等大問題。美國國會稽核處（GAO）在報告中說，這對海軍戰備有負面影響。而韋克爾說：「這延誤提醒我們，必須在海事基礎建設上必須進行的那類重大投資。」
儘管國防官員和議員認為，美國海軍面對為數較大的中方艦隊，潛艦部隊仍具有重要優勢，但據國會稽核處2022年的美中軍力報告說，從2008—2018年，由於軍艦進出船廠的延誤，美國海軍已損失了10,363個執行任務日，約相當於超過28年。另一份國會稽核處評估則發現，從2014—2020年間，美國海軍艦隊入廠修護的時間比預期長了9,563天。
文章來源：US nuclear-powered submarine that ran into an underwater mountain in the South China Sea is going to be stuck in repairs for years
文章來源：US-China Conflict: US Nuke Submarine Damaged In South China Sea Ops ‘Stuck For Repairs’ Due To Clogged Shipyards
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