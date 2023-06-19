近日性騷擾風波連環爆，有位女網友爆料遭知名搞笑藝人性侵未遂，強拉上車瘋狂強吻並拉扯內衣揉胸，並企圖將女網友底褲扯下，同時解開褲頭用力磨蹭，貼文曝光後，外界猜測是藝人NONO，對此NONO透過經紀人回應：「對這個人、這件事都沒有印象！做錯事會認錯，但沒有印象的事怎麼回應！」而NONO妻子朱海君也發聲。

女網友稱曾被一位男藝人性侵未遂，給出3線索「他是知名搞笑藝人，老婆是個很棒的台語歌手，副業雞排做的非常成功」，讓外界猜測是NONO，對此NONO透過經紀人回應「對這個人、這件事都沒有印象！做錯事會認錯，但沒有印象的事怎麼回應！」，根據《三立新聞網》報導，NONO老婆朱海君得知後發聲「No哥都沒有印象了！海君要回應什麼？」。

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