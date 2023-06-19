演藝圈近日被爆出多起性騷案件，許傑輝、宥勝接連被爆伸鹹豬手，現在有移居法國的網紅發文泣訴，17歲時遭男星在車上強吻，事後還以藝術之名拍裸照，雖然當事人沒直接點出名字，但提到電台主持、音樂、公仔、有女兒等多項條件，不免引發網友聯想。

部落客「和我一起．走在法國的365天」今（19日）在臉書寫出「本想把這件事帶進棺材裡」的不堪回憶，表示自己17歲時認識演藝圈的大前輩，對方形象和善、無害，也很有音樂及藝術涵養「當時的我喜歡創作，完全把他當成前輩一樣尊敬，我感謝他鼓勵我創作，在他主持的電臺播我寫的歌」，結果他突然跑到宿舍樓下讓她上車，「在車內沒問我的意願就湊過來吻我，說喜歡我，當時的我嚇得說不出話，根本也不知道怎麼反應」。

事後男主持人誠懇道歉，她也接受了，有次對方邀她在酒店房間見面，「一開始都毫無異樣，直到他說想辦個藝術展，他讓我脫掉上衣讓他拍照，並再三跟我強調這是藝術，完全看不出來是裸體，也不會讓人聯想到色情，我那麼年輕、他的形象這麼正面，於是我照做了，他拿出小小的綠色人形公仔（長得很像小軍人），然候就像是拍景觀照那樣，讓我相信那是藝術，但我當下後悔及害怕的情緒控制不住，眼淚也控制不住，我還記得，在我流淚不止時他還拍了照，說『你流淚的時候也很美』」。

儘管事情經過10多年，她仍感到不舒服且揮之不去，「我只能一直告訴自己，只要我不去想，這些事情就沒發生過」，但已成她的傷痛，「我好想知道，現在的你也有女兒了，以後你拿什麼資格去教她好好保護自己？他，絕對不是清流。」

許常德、廣告小妹都轉貼此文，雖然當事人沒直接點出名字，但提到電台主持、音樂、公仔、有女兒等多項條件，不免引發網友聯想，對此，遭影射男星不讀不回訊息，沒有多作回應。

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