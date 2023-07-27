教育部112年「師鐸獎」揭曉，全國共計選拔出72名獲獎者，高雄共有3人獲獎，分別是高雄特殊教育學校教師周滺聖、茂林區多納國小教務主任宋騏驎與高雄中學教官胡中中。而胡中中是高雄中學教官，也是全台首位引進「學思達教學法」至全民國防教育課堂的教官。

胡中中深信教育是改變人生的重要力量，所以在她擔任教官輔導工作，見到孩子處在學習低潮，以及受到家庭環境影響，讓她願意付出更多時間陪伴學生、開選修課、陪伴孩子做專案，指導他們做學習歷程檔案，她更期許自己是「教育界花木蘭」，陪伴學生一起實現夢想。

從軍職踏入教育崗位之初，胡中中說自己原來只想成為1位專業又溫暖的教官，陪伴學生在校園裡成長茁壯，同時也期許自己成為學生生命中的重要他人。她相信每個孩子都有無限的潛能，也希望能帶領他們找到熱情所在，成就夢想。

胡中中對教學工作充滿熱情，為全台首位引進「學思達教學法」至全民國防教育課堂的教官，將傳統講述式的軍事知識教學方式，轉化成以自學、思考、分組討論與上臺表達等多樣貌的教學模式，並將科技導入課堂中運用，為學生帶來新穎又有趣的學習體驗。胡中中以教官身分開設超搶手多元選修課程「主持力」，讓雄中學生學習口語表達技巧，培養領導力與自信心，教學成果豐碩。