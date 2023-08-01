經濟部依今(1日)發布「綜合商品零售業個人資料檔案安全維護管理辦法」，業者須於發布之日起6個月(2024年1月底)完成個人資料檔案安全維護計畫之訂定，包含內部管理程序、人員管理、事故通報機制等。例如一旦發生事故(資料外洩)，需於72小時內通知主管機關，並將處理方式通知當事人，首次行銷必須詢問當事人，提供給予拒絕的方式。

經濟部是依據個人資料保護法，針對零售業訂定此辦法。該部表示，為促使非公務機關投入人力、技術及成本，落實保護民眾個人資料責任，對於資本額達新台幣1000萬元以上、並有招募會員或可取得交易對象個人資料的綜合商品零售業者，應於本辦法施行之日起6個月內訂定安全維護計畫。

計畫內容要包含個人資料蒐集、處理及利用的內部管理程序、資訊安全管理及人員管理、實施教育訓練，及事故之預防、通報及應變機制等，並應配置相當資源，落實個人資料檔案之安全維護及管理，防止個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩露。

一旦事故發生(資料外洩)，業者應於72小時內通報主管機關，並查明事故發生原因及損害狀況，通知當事人或其法定代理人。

另外綜合商品零售業者首次利用個人資料為行銷時，應提供當事人(法定代理人)表示拒絕接受行銷之方式，且一旦獲拒絕，應立即停止利用，並周知所屬人員。

最後要求零售業者要定期檢視，如發現有非屬特定目的必要、期限屆至而無保存必要之個人資料，應予刪除、銷毀或其他適當之處置。