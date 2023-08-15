一張財報救台股 下半年只有AI好，其他都不好？(圖/先探投資週刊提供)

隨著最強勢的AI族群進入震盪，盤面焦點回歸基本面，七月營收、第二季暨上半年財報陸續出爐，將成為股價調整的重要依據。

加權指數在七月的最後一個交易日，創下今年至目前為止最高點的一七四六三．七六點，當日成交量四九二二．七四億元則是年內次高，不過隨著最強勢的ＡＩ股迅速拉回，指數也跟著回測六○日均線支撐，暫時進入高檔整理型態，成交量雖然萎縮，仍保有一定程度的火種，給予個股依據營收與財報調整股價的空間。

美股、台股指標都是ＡＩ

在ＡＩ爆紅之前，過去曾被譽為一顆蘋果救台灣，如今影響力雖然逐漸縮小，蘋果還是香只是沒那麼香，在台灣依舊有著龐大的供應鏈。根據蘋果最新財報顯示，服務業務的銷售較一年前成長八．二％，帶動營收與獲利都是優於華爾街預期，不過終端硬體需求疲軟將持續衝擊，第四季財測恐不容易有太好變化，股價走跌、市值也應聲跌破三兆美元。

蘋果財報的主要狀況發生在硬體，iPhone營收較去年同期下滑二％、iPad減少二○％，穿戴裝置雖然沒有新品，不過包含Apple Watch、AirPods及Beats品牌耳機等，較去年同期增加二％，且大中華區營收回溫，執行長庫克表示看到明顯的加速成長。此外，根據彭博社透露，蘋果秋季發表會時間於九月十二或十三日舉行。

截至目前為止，蘋果本年度研發支出較去年同期高出約三一．二億美元，庫克表示，研發支出增加的部分原因是投入生成式ＡＩ領域。然而，香港天風國際證券分析師郭明錤表示，蘋果生成式ＡＩ進展明顯落後競爭對手，尚未有任何跡象顯示蘋果會在明年將ＡＩ邊緣運算與硬體產品整合，不過，日前彭博報導蘋果正在打造名為「Ajax」的大型語言模型，並準備推出自家生成式ＡＩ聊天機器人迎戰各國際巨擘。

業績表現同樣優於預期的Amazon，縱然ＡＷＳ（雲端運算服務）營收成長幅度已明顯趨緩，不過Rosenblatt分析師Barton Crockett看好Amazon可望憑銷售機器學習服務的規模和歷史，加上對客製化推論訓練晶片、大型語言學習模型等核心能力投資取得優勢，生成式ＡＩ將點燃雲端業務新成長階段。ＡＩ伺服器大廠美超微（Super Micro）財報亮眼，但財測不如市場預期。

美國財報季接近尾聲，已公告中約八成優於華爾街預期，然而重頭戲即將登場，壓軸的是王者Nvidia八月二十三日的財報與財測，外資機構Aletheia資本先喊先贏，隨著新一代AI GPU B100問世，明年Nvidia將出貨四○○萬台GPU加速器，AI GPU也將成長二．五倍，未來來自數據中心營收年複合成長率有望達到八五％，加上可能買回庫存股，目標價上看一○○○美元。

新台幣貶值至今年新低

美股目前仍屬高檔，中國狀況則不是那麼樂觀。繼去年十一月香港首富李嘉誠首度減持中國郵儲銀行持股後，近日李嘉誠創辦的長江實業，旗下新建案「親海Ⅱ」公布首批一三二戶打折後的銷售價格列表，每平方英尺約僅一四九九七港元，不僅較周邊中古屋相比便宜三成，房價幾乎等同於回到七年前。李嘉誠的大動作，不禁讓人回想二○一四年，全球一致看好中國房地產時，他幾乎完全退出在中國的投資，並大力買進英國資產，如今在香港打折銷售，為房地產市場投下震撼彈。隨著美中關係趨於惡化，中國疫後經濟復甦力道不如預期，消費能力也大受影響，過去，香港被視為中國經濟櫥窗，或許再次一葉知秋？

繼信評機構惠譽調降美國主權債信評由AAA調降至AA+之後，國際評級權威機構穆迪，宣布調降美國十家中小型銀行信用評級，同時將六家大型銀行列入可能降級的觀察名單。中國公布七月進出口數據，進口年減十二．四％、出口萎縮十四．五％，降幅雙雙高於市場預期，顯示中國經濟復甦步履蹣跚；此外，中國第六大建商碧桂園也傳出跳票，若為真，恐將步上恒大後塵，引爆債務危機。

美元指數近期持穩在一○二附近，不過必須特別留意，新台幣近日貶值至今年低的三一．八五五元兌一美元，外資七月賣超八三九億元之後，八月份至九日為止又賣超逾四二○億元。另外一個要留意的數據是put/call ratio，自七月十九日至八月九日，十五個交易日僅有五個交易日大於一○○％，顯示市場參與者態度偏向多方。

一般而言，put/call ratio以一○○％作為分野，由於市場是八二法則，行情總在絕望中誕生、在希望中破滅，因此當數值越低代表參與者偏向多方，則指數出現修正的可能性反而提高，也就是說put/call ratio常被視為是反指標，如五月十六日至六月十五日，指數上漲近一八六○點，二三個交易日當中僅有一個交易日put/call ratio小於一○○％，又如今年元月份上漲一三五六點，十二個交易日中也僅有兩個交易日小於一○○％。

回顧台積電法說會，除了二度下修今年財測目標外，更重要的是明確指出下半年只有ＡＩ好，其他都不好，多數電子產業恐將會遭受衝擊，對第二季、第三季業績很難有太高的期待，也就代表著今年傳統旺季可能不旺甚至偏淡，加上指數位處萬七的相對高點，短線上要留意過度追高可能帶來的風險。

股市著眼於未來，但是乖離太大則較不易有太多期待，「老人與狗」的故事總是不斷上演，規模大小的差距而已。盤面上多方動能仍存在火種，除了追逐強勢股之外，可以鎖定七月營收、第二季財報乃至下半年展望佳，相對容易受到青睞，另一方面，也可留意下半年脫離底部、即將迎接復甦低基期產業的布局機會。

ＡＩ產業展望極佳，縱然業績反應落在第四季到明年以後的事，股價拉回仍有長線趨勢保護。指標股緯創第二季ＥＰＳ一．一六元，上半年ＥＰＳ一．二三元、年減約一成，市場焦點仍是展望未來ＡＩ伺服器陸續放量出貨，搭配新產能陸續加入，不過七月營收月減十六．五％、年減十五％；緯穎第二季獲利下滑，然整體上半年仍優於去年同期，公司看好ＡＩ伺服器需求旺，明年市場成長可期；緯軟上半年ＥＰＳ三．八二元創同期新高。

騰輝、優群下半年展望佳

銅箔基板廠騰輝ＫＹ，第二季營收雖較去年同期減少十五．二％，不過高毛利產品如車用散熱鋁基板訂單、軍工航太材料需求逐季成長，另有多項高毛利少量多樣特殊材料，並未受到經濟影響訂單穩定而持續，帶動單季稅後純益達一．四七億元，年增七％、季增九三％、ＥＰＳ二．○七元，累計上半年ＥＰＳ三．一五元，七月營收四．二五億元，也終見優於去年去年同期表現。

受惠DDR5出貨量提升，優群第二季本業獲利動能回溫，稅後淨利約與去年同期持平，整體上半年ＥＰＳ二．八二元。第三季為傳統旺季，DDR5滲透率可望再提升，美系客戶今年新機種重新採用優群的微型沖壓件，將成為下半年營收成長動能之一，下半年展望優於上半年、全年也可望優於去年。七月營收月增六．二％、年增三五．七％。

散熱廠力致自結五月與六月稅後純益一．八九億元、年增七二％、ＥＰＳ二．四一元，遠優於首季且也已高於去年同期，整體第二季獲利亮眼已經確定，而七月營收七．四六億元，月增十四％、年增二五．七％，若產品組合沒有太大變化，則獲利可望更上一層樓，由於整體散熱族群股價表現搶眼，將有比價向上的空間。

疫後旅遊商機蓬勃發展，包含旅行社在內的多個產業股價已提前反應，現階段從財報來檢視。五福股價從四三元上漲至一一九．五元、漲幅一．七八倍，第二季單季ＥＰＳ二．二六元，一季就等約當疫情之前全年的獲利，累計上半年ＥＰＳ三．一七元；山富第二季自結ＥＰＳ三．一二元、上半年達五．一四元，股價從五八元上漲至一八八元、漲幅二．二四倍，目前兩檔個股都在季線附近。

第三季是傳統的暑假旅遊旺季，加上通貨膨脹與機票上漲等因素，帶動平均團費高於過往，營運向上的機率濃厚，類似狀況也會發生在包含航空、餐飲、飯店、觀光、娛樂、休閒等產業，不過也必須留意，高速復甦的時間點已經過去，未來業績的續航力將成為新考驗，也將會是牽動股價表現的最重要依據。

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