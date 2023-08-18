聯合國旗下的世界氣象組織（WMO）今天表示，西南太平洋海平面上升速度超過全球平均，威脅地勢低窪島嶼，與此同時高溫還破壞海洋生態系統。

路透社報導，世界氣象組織在他們「2022年西南太平洋氣候狀態」報告中指出，某些地區的海水水位每年上升約4公釐，略高於全球平均速率。

這代表像吐瓦魯（Tuvalu）、索羅門群島（Solomon Islands）這類地勢低窪的國家之後可能被淹沒，摧毀農業與居住地帶，而居民也無法遷移到較高海拔地區。

報告還說，澳洲東北部和巴布亞紐幾內亞南部的大片地區經歷超過6個月的海洋熱浪，影響海洋生物和當地社群生計。

世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）表示，東太平洋與中太平洋海水表面溫度異常升溫的聖嬰現象今年捲土重來，恐對西南太平洋地區產生強烈影響。

塔拉斯在聲明中說：「這會為西南太平地區帶來重大衝擊，因為這經常伴隨更高溫、珊瑚白化、災難性天氣以及更多的海洋熱浪。」

據這份報告，西南太平洋地區去年記錄35起包含洪水和暴風雨在內的天災，共造成700多人死亡。受這些災害直接衝擊的人口超過800萬。