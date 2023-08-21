經濟部21日公布最新外銷訂單統計。7月外銷訂單477.3億美元，月增8.0％，年減12.0％。經濟部表示，因全球通膨及升息壓力仍高，終端市場需求續疲，加上客戶持續去化庫存，以及國際原物料價格低於上年同月，導致外銷訂單出現連11黑。

按貨品別觀察，由於終端電子產品需求不振，加上供應鏈持續去化庫存，客戶下單謹慎保守，致資訊通信產品、電子產品及光學器材分別年減14.9％、0.4％及4.6％；傳統貨品亦因全球經濟成長放緩，終端產品需求疲弱，廠商投資意願 保守，加上國際原物料價格低於上年同月，致化學品、機械、基本金屬及塑橡膠製品分別年減25.4％、24.6％、19.4％及18.7％。

展望未來，雖高效能運算、人工智慧、車用電子等新興應用需求持續擴展，加以下半年起消費性電子新品陸續推出，備貨需求漸次升溫，均可望挹注外銷接單動能，惟全球升息效應發酵，俄烏戰爭、美中科技戰等不確定因素未除，恐抑制全球貿易成長力道，後續發展需密切關注並妥為因應。