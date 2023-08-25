野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，聯準會確定結束升息循環還需要時間等待，然而新興市場則由於商品通膨貢獻度更高，在疫情引發的供應鏈危機解除後，通膨緩解幅度相對已開發國家明顯，新興國家通膨早在去年底就降至市場預期之下。

張繼文指出，當已開發國家通膨才正剛剛步入低於市場預期的水準，新興國家通膨早已低於預期，且通膨下降超過預期的程度持續加大。今年下半年新興國家較有餘裕得以率先採用寬鬆貨幣政策，多數央行目前已暫停升息、部分甚至開始展開降息，寬鬆貨幣政策對新興債市帶來的好處即將顯現。

張繼文表示，後疫情時代全球通膨急速升溫，新興國家今年得以提早展開降息行動，支持債市上演優異表現，加上新興主權債十年一遇的價值潛力顯現「物美價廉」，可作為投資人提供良好的投資布局進場點。在基本面有撐下，可留意新興美元主權債券投資價值，現在進場布局新興美元主權債的下檔風險相對較低。