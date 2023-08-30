30日日圓匯價跌0.35％，來到146.38日圓兌1美元。29日日圓短暫貶至147.375日圓兌1美元的十個月低點。

田村30日對企業領袖演說指出：「日銀為持續穩定實現2％通膨目標已努力十年，我認為現在明顯可見有達標的機會。」

田村說，日銀目前仍須維持貨幣寬鬆，仔細審視薪資與物價的發展。但他希望大概在明年第一季（1～3月），透過薪資和物價數據，便能進一步釐清日本通膨是否持續達到央行目標。

日本通膨率雖已越過央行的2％目標，但日銀承諾在充分證明通膨長期保持在目標水準之前，都將維持超低利率。

日銀一再重申，若要超寬鬆刺激政策逐步退場，前提是通膨增溫與薪資上漲，田村周三的發言，是日銀官員目前為止釋出最強烈的終結負利率政策訊號。

田村指出，如果日銀要讓貨幣政策正常化，「放棄負利率顯然會是選項之一」。但他強調，寬鬆措施退場時間不宜太晚也不宜過早，退場的步調與順序取決於經濟情勢。

日本政府公債殖利率因田村的言論走揚，主要是投資人認為其口吻，不像日銀總裁植田和男那麼偏鴿。植田上周表示，日本的基本通膨率「仍略低於央行目標」。

田村直樹在日銀九位決策委員中被視為鷹派代表，但他周三的發言透露出，日銀在未來幾個月，將加強討論刺激政策退場的時機。

不過日銀內部對超寬鬆政策何時畫下句點仍有歧見，副總裁內田真一（Shinichi Uchida ）8月初表示，放棄負利率仍有一段長路要走。