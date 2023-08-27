英國央行副總裁布洛德班（Ben Broadbent）近日表示，儘管天然氣與生產者物價最近下滑，但鑒於通膨回落速度不會像物價上漲那樣快，推估可能需要一年半至兩年時間才會消退，因此英國央行必須將利率維持在高水平更長時間。