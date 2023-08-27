通膨降溫緩慢 英央行副總裁：高利率須維持更久 23:152023/08/27 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 英國央行副總裁布洛德班（Ben Broadbent）近日表示，儘管天然氣與生產者物價最近下滑，但鑒於通膨回落速度不會像物價上漲那樣快，推估可能需要一年半至兩年時間才會消退，因此英國央行必須將利率維持在高水平更長時間。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 113年健保預算成長上限4.7％ 創近四年新高 台南登革熱病例緩慢降低中 今天新增10例 《塑膠股》台聚Q2轉虧為盈 EVA本季起拚逐月緩向上 #央行副總裁 #推估 #布洛 #通膨降溫 #緩慢 也許您會感興趣 推薦閱讀 OECD：G7 5月通膨降溫 唯獨英國攀升 22:532023/07/04 財經 共軍犯台兵推 美前官員：日本決策緩慢恐礙事 10:372023/08/03 國際 日本茨城外海現規模4.8地震 13:072023/07/22 國際 《鋼鐵股》鋼市復甦初期 中鋼8月盤價轉小升 14:082023/07/14 財經 澳洲央行出現史上首位女總裁 23:412023/07/14 財經 《國際金融》取代洛威 澳洲央行首見女當家 10:382023/07/14 財經 《第九禁區》導演改拍賽車片 坦言：「人生多一點正能量」 16:342023/08/17 娛樂 群聯6月合併營收34.38億元 月成長7％ 16:342023/07/07 財經 苗栗以南注意！ 今晚注意西南風、恐有局部大豪雨 15:202023/08/03 生活 中鋼6月虧大了！單月營收、虧損雙創今年次低 14:582023/07/25 財經 載板庫存去化緩慢 欣興看第三季僅持平 18:332023/07/26 財經 美通膨降溫助攻 亞股將創今年以來單周最佳表現 13:542023/07/14 財經 長照人力不足「空有床位無法收案」 放寬聘僱外籍看護成解方 14:092023/07/22 生活 《金融》中美H2股市走勢 富邦投顧落點預測 10:382023/07/06 財經 澳洲政府任命布洛克為下屆央行總裁 10:032023/07/14 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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