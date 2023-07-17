今天通過的113年全民健保給付費用總額範圍，成長率介於2.621％～4.7％，國發會人力處長謝佳宜表示，低推估就是自然增加率，隨著物價上漲推升了醫療服務成本指數，加以人口結構老化，因此本次低推估較高，在自然增加率的基礎上，加上住院整合照護計畫、新藥、新診療項目等政策目標之後，就成了高推估（上限），113年高推估達4.7％，為近四年來最高。

國發會主委龔明鑫表示，在這個成長範圍內，明年健保支出金額為8,581億～8,755億元，將於近期送交行政院核定，然後交由健保會協商，以協定113年健保給付總額。國發會指出，健保會成員係健保的供、需兩方，包括醫事服務提供者、被保險人、僱主、政府機關代表、專家學者及公正人士。

謝佳宜表示，經健保會協商後的經費成長率都會低於高推估（上限），以110年而言，成長上限是4.5％，協定的成長率是4.1％，112年成長上限是4.5％，協定的成長率是3.32％。

對於健保支出持續成長，健保費率是否會因此調升？龔明鑫表示，目前法定安全準備金仍超過一個月，還不需要啟動費率調整機制，衛福部社會保險司長劉玉娟也表示，根據估計，明年不論是高推估或低推估，安全準備金都超過一個月，目前並沒有調升費率的需要。