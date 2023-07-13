青安貸款自99年12月推動迄112年6月底止，已協助34.34萬戶無自有住宅家庭購屋，累計核貸金額達1.43兆餘元。為擴大協助無自有住宅家庭購屋，財政部提報青年安心成家購屋優惠貸款(青安貸款)精進方案，相關措施包括，為最高額度自800萬元提高至1000萬元、貸款年限由30年延長至40年、寬限期由3年延長至5年，以及原公股銀行減收半碼續辦，並由內政部住宅基金額外補貼利息1碼，民眾共可享有1.5碼優惠(轉貸不適用)，期間自112年8月1日起至115年7月31日止，共計3年。

財政部說明推動期程及預估經費，青安貸款精進方案將自112年8月1日起至115年7月31日，實施計3年，按目前餘額約6000億元*0.25%計算，並衡酌成長情形推估，預估經費3年初估約50億元，並依實際申辦情形滾動調整。而經費來源為額外增加利息補貼1碼部分，由內政部住宅基金支應。

申請資格部分，只要是符合民法規定成年者，且借款人、配偶及未成年子女均無自有住宅者。無年齡上限，惟40歲以下貸款戶比率達75.3%，顯示仍以青壯年族群為主。

財政部強調，青安貸款係政府健全房市政策之一環，本次青安貸款精進方案放寬各項貸款條件，並以住宅基金提供利息補貼，擴大協助民眾購屋安家，有助提升政府健全房市政策效益，落實居住正義。

財政部指出三大預期效益，一、減輕民眾購屋資金負擔，利息補貼1.5碼，每戶最高節省利息支出11.25萬元；二、貼近民眾購屋實質需要，提高貸款額度符合當前房市成交現況，延長貸款年限及寬限期可提供民眾多重選擇，並紓解還款壓力；三、擴大整體住宅政策效益，擴大協助減輕無自有住宅家庭購屋安居，落實居住正義。