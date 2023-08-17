電影《GT：跨界玩家》改編自真人真事，由導演尼爾布洛姆坎普執導。尼爾曾以《第九禁區》入圍奧斯卡最佳電影及改編劇本。一直以來以科幻電影為主的他，此次接下新片《GT：跨界玩家》挑戰賽車電影，對他來說是截然不同的領域。他也在接受媒體專訪時坦言：「這確實是意料之外，但我想這個世界需要多一點正面力量。」

《GT：跨界玩家》找來在亞洲相當知名的《魔戒》演員奧蘭多布魯，及《怪奇物語》中的「警長」大衛哈伯演出，提到與這2位相當有經驗的演員共事，尼爾表示：「哦！他們的角色個性非常不同，但他們都非常專業，在片中有絕佳表現。」而提到這次的男主角亞契馬德維，他直言：「我一看到他就知道我找到男主角了。」亞契馬德維在片中飾演真人真事的賽車選手揚馬登伯勒，尼爾對於2人的表現都讚不絕口，認爲他們一個在真實世界是個傳奇，另一個在電影中把傳奇飾演的十分到位。

尼爾布洛姆坎普以他個人的工作室《燕麥工作室》在科幻圈打響名號，他的風格既黑暗又帶有嘲諷。這次接下《GT：跨界玩家》，連導演本人都開玩笑：「我自己是很驕傲這部作品，但我想接下來還是會回去我的黑暗世界。」更表示：「我想這樣樂觀且正面的作品，人生有一部就夠了！」