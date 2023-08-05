BMW於2017年推出的6-Series Gran Turismo（6系列GT）是一款獨特的旅跑車款，其優雅流線外型，深受外界讚賞與好評，但後續銷售成續不盡理想，去年在德國只賣出509輛，目前在部分歐洲國家作為機場和飯店專車，由於買氣不如預期，傳出6系列GT將在今年秋天停產，明（2024）年從車型系列中刪除，不過BMW官方尚未做出回應。

6系列GT為中大型車款、擁有轎車操控、旅行車空間，以及掀背式特色，注重空間實用性與舒適性，在市場競爭中，沒有最太大對手，卻叫好不叫座。

BimmerToday報導，6-Series Gran Tourismo在2017年上市以來銷售表現平淡，在一些歐洲國家被當作機場和酒店專車，因此BMW計畫在今年稍晚停產該車型也就不足為奇了。

雖然BMW官方尚未證實，但消息指稱6系列 GT將從該品牌2024年車型系列中刪除。這意味著這款車將在生產線上維持幾個月，之後再正式退役。

報導指出，BMW做出停產決定，答案很簡單，因為賣不好。去年6-Series Gran Turismo在德國僅售出509輛，這個數字低得離譜，而2023年已經過半，6系列 GT只交車237輛，成為BMW在德國賣最慘的車款。

有傳言稱，BMW可能會跟隨Mercedes-Benz（賓士）腳步，推出CLE這類車型，或者4-Series、8-Series的敞篷車和轎跑車版本，可能會演變成6-Series旗下的一款新型敞篷車和Coupe車型。