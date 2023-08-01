機車市場價格戰開打，光陽今日宣布即日起至8月底止，全新的GP125鼓煞版建議空車價為57000元 (不含牌險)，本月再加碼，最低價只需支付39800元就能入手。光陽表示，KYMCO GP125做為「國民神車」，深受經銷通路與消費者歡迎，優秀且穩定的品質也讓GP125成為光陽的長青暢銷車款，推出至今累積銷量已超過百萬台，也呼籲想換車的消費者絕對不要錯過 僅此一檔的最殺優惠。

台灣消費者物價指數 (CPI) 於六月連續22個月超過2％通膨警戒線，面對萬物皆漲、唯有薪水不漲的年代，相信基層民眾更是備感壓力。身為全球專業機車品牌，KYMCO始終與民眾站在同一陣線，考量廣大機車通勤族對於物價飆漲的生活困境，針對旗下最受歡迎的光陽國民神車GP125推出史上最大優惠活動。

光陽至今已在台灣售出超過1500萬台機車，成為許多人生活中不可或缺的代步工具，無論是從小到大、上學下班或者日常通勤，KYMCO都是通勤族的首選。其中KYMCO GP125以其卓越的性能和功能，成為台灣最暢銷的125級距國產速克達車型，一天就能賣出近千台，並創下單一車款年銷售量近10萬台的驚人紀錄，累計銷售更是超過百萬，堪稱國民神車。

隨著當前物價和車價持續飆漲，KYMCO希望透過旗下最暢銷車款GP125的領頭作用，帶動台灣二輪產業銷售動能與成長。這不僅是一項針對汰舊換新購車的專案，更是一個為廣大民眾減輕生活壓力，實現更美好用車生活的契機。KYMCO抓準民眾面對通膨壓力的購車需求，並針對這些需求提供了史上前所未有的優惠方案，現在現金購車最低只需支付新台幣39800元，就可以擁有一台全新的GP125。

KYMCO所提供的優惠幅度令人稱奇，預計在市場投下震撼彈，正面迎戰機車市場價格戰，GP125最低39800元，讓更多百萬通勤族有機會輕鬆購車，而今(1)日推出的汰舊換新購車方案正是光陽實現「最得我心」品牌宗旨的重要步驟之一，不僅對全台廣大消費者是的巨大福音，同時也將為市場帶來了一股重新洗牌的可能性，相信在這樣的優勢下，光陽工業將能夠在市場上進一步提升品牌的影響力和市場佔有率。