卡努颱風今天下午2時位於台北東北方約340公里海面上，以緩慢速度向西轉東北東進行，暴風圈已進入台灣北部近海及東北部近海，並對大台北、基隆及宜蘭構成威脅，中央氣象局預報員徐仲毅表示，但特別注意的是今天晚間起受到西南風影響，中南部的雨勢會更明顯，且中南部山區更有局部大豪雨發生的機率。

徐仲毅表示，卡努颱風目前位於台北的東北方約330公里海面，近中心最大風速為每秒45公尺、暴風半徑為280公里，目前緩慢朝偏西移動，預估深夜會朝東北迴轉、且導引氣流微弱、路徑仍有不確定性，目前預估以每小時5轉7公里速度向西轉東北東進行。

徐仲毅說，以風力來看預估蘭嶼、綠島易有11至12級強陣風，基隆北海岸、東北角易有10至11級強陣風，新竹以北、臺東、恆春半島沿海空曠地區易有9至10級強陣風，大台北地區、宜蘭、屏東沿海空曠地區及澎湖亦有較強陣風；海面風浪來看，普遍都觀測到3米以上浪高、甚至達5米，隨著颱風接近，預估今晚至明晨各地達3至4米，宜蘭、北海岸甚至有6米以上浪高。

徐仲毅提醒，預期今晚至明天清晨，西南風影響增強，又以苗栗以南區域影響較大，尤其在山區的部分有局部性大雨或豪雨，甚至中南部山區有達局部大豪雨，北部雨勢則差不多皆是間歇性降雨、恐達局部性大雨；他也說，受到焚風影響，台東於13時46分出現39.2度高溫、且範圍廣。

徐仲毅最後指出，目前颱風速度速度緩慢，估計今晚至明晨為接近台灣，並可能會在今天晚間會接觸到東北角，但也有機率不一定會接觸到，以現行資料推估，可能會在明天清晨解除陸上颱風警報。

至於明天是否可能續放颱風假？徐仲毅說，預估推算風力會稍稍減弱，但明天白天風力仍是滿強的，可能與今天等級相差不多，放假與否尊重地方政府決定。